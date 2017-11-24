Sektörel güven endeksleri açıklandı

Kasım ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 gerileme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekimde 101,1 iken, kasımda 99,7'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe kasımda, bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 2,5 azaldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise aynı kaldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, kasımda yüzde 3,9 azalarak 99,9 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 2,4 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 0,5 artış gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ekimde 84,2 iken, kasımda 82,4 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 3,2 azaldı.

Sektörel Güven Endeksi

Sektörel güven endeksi 2017

Sektörel güven endeksi Kasım