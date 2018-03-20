Seren Serengil ile Yaşar İpek'in evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesini arayınca Yaşar İpek ilişkiyi bitirmişti. Ayrılıktan bir süre sonra Yaşar İpek başka bir kadınla el ele görüntü vermişti.

Bunun üzerine Yaşar İpek programa telefonla bağlanarak Seren Serengil'i çok sevdiğini, ele ele tutuştuğu kişinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu ve Serengil'i kıskandırmak için onun elini tuttuğunu itiraf etmişti.

Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı. Seren Serengil güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden bu sözlerle duyurdu:

"Bazen cok sevgiden sen olmaktan sen gibi davranmaktan cikarsin.. ben sevdigim kadini kirdım, Ama onunda benim kalbimi iyi bildiğini biliyorum❤️sevenlerimizi uzdugumuz icin ozur dilerim yaralarimizi sarabilmek ve guzel kararlarimizi sizlerle paylasabilmek adina biraz yalniz kalmaya ihtiyacimiz var ... sevenler sevenleri anlar anlamaniz dilegiyle._yasar ???? !!!!! (Benimde sana kızıp yapmış olduğum paylasımlar icin senden özür dilerim sadece huzur istiyorum artik seni seviyorum❤️sero)"

İşte ikilinin şartları...





