Son dönemde özel hayatında yaşadığı çalkantılı olaylarla gündeme gelen ve sanatçı dostlarıyla arası bozulan Serengil’in yaşının gerçeği yansıtmadığı belgelendi!

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Akşam'dan Erçin Dağ Eysen'in haberine göre, röportajlarında sürekli olarak 1974 doğumlu olduğunu dile getiren Serengil’in yalanını bir gazete kupürü bozdu! 8 Nisan 1971 yılında yayımlanan ‘Saklambaç’ ekinde sanatçının doğum anında babası Öztürk Serengil’le birlikte çekilen karesi, bu yaş yalanını ortaya çıkardı. Buna göre sanatçı 44 değil 47 yaşında…