Servis şoförleri, taksici, dolmuşçu ve halk otobüs şoförleri belgeleniyor

Okul servis araçlarında son yaşanan olayların ardından TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştü. Görüşme sonucu çözüm için mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması konusunda görüş birliğine varıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre konuya ilişkin açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:
"TESK ESYEM, başta okul servis aracı şoförü ulusal yeterliliği olmak üzere üç meslekte daha MYK'dan yetki alarak mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olanlar belgelendirilecek. Bu arada TESK ile MYK arasında şehiriçi ulaşım sektöründe yer alan mesleklerde kapsam genişletmesi çalışmaları devam ediyor. TESK ESYEM kapsamında ayrıca minibüs şoförü, taksi şoförü ve şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü ulusal yeterliliklerinde de yeterlilik sınavları düzenlenecek. Böylelikle şehir içi ulaşım sektöründe yaşanan sorunları azaltma hedefimize ulaşacağız. TESK ESYEM'in sınavlarında başarılı olamayan üyelerimiz alt teşkilatımızca eğitime tabi tutulacak. Yeterlilik sınavlarında başarılı oranı şoför esnafımızın bu alandaki eğitim ihtiyacını da ortaya koyacak."
Kadınların yoğun olarak çalıştığı kişisel hizmetler sektöründe de yaşanan belgelendirme sorununu aşmayı hedeflediklerini belirten Palandöken, "TESK ESYEM Belgelendirme Merkezi bu sektörde kuaför, güzellik uzmanı, makyaj uzmanı, ağdacı, manikürist gibi 12 meslek dalında TÜRKAK'dan akredite edilerek MYK'dan yetkilendirildi. TESK ESYEM, kadın çalışan sayısının çok yüksek olduğu kişisel hizmetler sektöründe belgesiz çalışanlara mesleki yeterlilik sınavları düzenleyerek, başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgesi düzenleyecek" diye konuştu.
- Mesleki Yeterlilik Belgesi
- Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu
- jülide sarıeroğlu
- Bendevi Palandöken
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Misafir 4 dakika önceOkul Servis söferleri en az Lise mezunu olması lazım tahsilsiz soferlere çocuklarımızı taşımasını istemiyoruz00