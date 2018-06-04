Şok Marketleri, 1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafından, ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. olarak 13 mağaza ile faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde 2000 yılında 291 , 2005 yılında 311 , 2009 yılında 980 , 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde 5.100’ü aşan mağazası, 24 dağıtım merkezi ve 25.000’e ulaşan çalışanıyla Müşterilerine keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Şok Ucuzluk Marketleri her hafta değişen listesi ile; et, meyve-sebze, kuru gıda, meşrubat, deterjan, kağıt ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı başında toptan fiyatına ve günlük indirimlerle sunmaktadır.
ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIR, KAÇTA KAPANIR?
ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00’a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. ŞOK Marketlerde öğle arası molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK MARKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ŞOK merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor. ŞOK merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri İletişim Merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.
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