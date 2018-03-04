Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak ayı itibarıyla ülkede trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 325 bin 33 olurken, taşıtların yüzde 54,2'sini otomobiller oluşturdu. Otomobil firmaları arasındaki rekabette ise Renault bir adım öne çıktı.
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 10 yıllık seyrine bakıldığında, Renault'nun 2008-2017 döneminde 844 bin 952 adetle "en fazla tercih edilen marka" olduğu görüldü. 2008'de 52 bin 150 Renault'nun trafiğe kaydı yapılırken, bu rakam geçen yıl itibarıyla yüzde 128 artışla 118 bin 907'ye ulaştı.
Renault'un en yakın rakibi Volkswagen ise 2008'de 22 bin 459 olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısını 3 kattan fazla artışla geçen yıl 91 bin 330'a taşıdı. Şirketin 10 yılda 684 bin 495 otomobili trafik kaydına geçti.
Söz konusu dönemde Hyundai, Fiat, Ford ve Opel 400 bini aşan kayıt rakamıyla bu firmaları takip ederken, Toyota'nın da yaklaşık 358 bin otomobili trafiğe kaydedildi.
OTOMOBİLDE PAZAR REKABETİ
TÜİK tarafından açıklanan aylık son verilere bakıldığında da ocak itibarıyla trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 13'ünün Volkswagen olduğu görüldü. Bu otomobilleri yüzde 8 ile Fiat, yüzde 6,3 ile Dacia, yüzde 6,3 ile Hyundai, yüzde 6 ile Toyota, yüzde 5,8 ile Ford, yüzde 5,1 ile Opel, yüzde 5,1 ile Peugeot, yüzde 4,2 ile Nissan izledi. Otomobillerin yüzde 24,3'ü ise diğer markalardan oluştu.
Ocakta 11 bin 678 Renault, 9 bin 592 Volkswagen, 5 bin 935 Fiat, 4 bin 690 Dacia, 4 bin 685 Hyundai, 4 bin 462 Toyota, 4 bin 302 Ford, 3 bin 733 Opel, 3 bin 732 Peugeot, 3 bin 93 Nissan marka otomobil trafiğe kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.