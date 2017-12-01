Son dakika altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (1 Aralık)

Altın fiyatları dün, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 160,8 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,50 değer kazancıyla 161,4 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 265, Cumhuriyet altını 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kazancıyla 1.275,8 dolardan alıcı buluyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARI!

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,40’ın üzerine çıkmasının altının ons fiyatının 1.274 dolar seviyesine gerilemesine neden olduğunu ifade etti.

Altının ons fiyatının bugün alıcılı seyirle 1.275 dolar seviyesinden açılış yaptığını belirten Memiş, teknik açıdan ons altında 1.270 doların destek, 1.280 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş altının gramı içinse dolar kurunu takip etmeye devam edeceklerini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında bugün 160-162 lira arasında işlemler geçekleşmesini beklediklerini söyledi.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten Memiş, ABD vergi reformuna ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.

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