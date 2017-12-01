Son Dakika Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar 1 Aralık 2017 açılış

Dün gelişmekte olan ülkelerle yönelik olumnlu beklentilerle Türk Lirası dolar karşısında değer kazanırken, ABD'deki dava yakından izleniyor.

Analistler TL dün değer kazansa da ABD'de devam eden davanın piyasanın yakın takibinde olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki dönemde de bu dava ile ilgili gelişmeler yakından izlenmeye devam edilecek.

Dün dolar karşısında değer kazanan TL bugün de olummlu seyrini sürdürüyor. Dolar/TL kuru dünkü seviyelerini korurken saat 06.55 itibariyle ilk işlemler 3.9225 TL'den geçti.

Euro kuru da aynı saat itibariyle 4.6737 TL oldu.

ABD'DE REKOR VAR

ABD borsalarındaki rekor serisi devam ediyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1.39 oranında artışla tarihinde ilk kez 24 bin puanı aştı ve 24 bin 272 puana yükseldi. Benzer şekilde, Standard & Poor's 500 Endeksi de yüzde 0,82 artışla 2 bin 648 puana ulaşarak rekor tazeledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,73 yükselişle 6.874 puandan kapandı.

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