Süper Lig’de iki sezondur fırtına gibi esen ve gözünü şampiyonluğa diken Medipol Başakşehir, bir süredir peşinde koştuğu dünyaca ünlü milli yıldız Arda Turan ile resmi sözleşme imzaladı.

ARDA TURAN: ''ATLETICO MADRID'E İMZA ATTIĞIM DÖNEMDEKİ GİBİ HİSSEDİYORUM''



''Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Başakşehir ailesine toplu bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu transfer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü hayalime ve istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için ve bana imkan sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve özel bir imza. Hatta Atletico Madrid'e giderkenki günlerimi hatırlatıyor. Hem lig hem de Avrupa'da başarılı günler yaşarız. Çok mutluyum. İnanarak ve isteyerek geldim. Planladığımız hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum. Göksel Başkan'ın anlattıklarına ve organizasyonlarına çok inanarak geldim. Abdullah Avcı hocamızla abi kardeş gibi her şeyi konuşurduk. Şimdi profesyonel bir oyuncu olarak bu işin içinde olacağım. Hayatımda en çok yapmak istediğim şey olan futbola geri döneceğim. Bu yüzden çok heyecanlıyım.

Göksel Başkan'a da az önce 'Hemen imza törenini yapalım, antrenmana çıkayım' dedim. Fizik olarak hazır değilim. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum ama maç oynamaya ihtiyacım var. Hocamla beraber bunu konuştum. Başkanım bana 'ne zaman kendini hazır hissedersen futbol oyna' dedi. Beni ne zaman hazır hissederlerse o zaman sahada olacağım. Beni en çok rahatlatan şey bu sözler oldu. Hem maddi hem de manevi olarak şampiyonluk yarışı çok önemli. Gün gün ve maç maç ilerleyeceğiz. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Her maç bir final olacak. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız. İnşallah da kazanacağız. Avrupa'ya Başakşehir ile başarılar kazanarak dönmek istiyorum. Böyle bir hayalim var. Hayallerimin hepsini söylemeyeceğim. Umarım hayalleri hep birlikte yaşayarak mutlu oluruz. Benim de kimseyle bir sorunum yok. Herkese başarılar dilemek istiyorum.''

GALATASARAY SÖZLERİ...



''Galatasaraylı taraftarların duygusallığını anlıyorum. Bu transfer için çok emek veren insanlar var. Bu güzel güne haksızlık etmek istemiyorum. Hizmet ettiğim bir kulüptür. O yüzden kimseye saygısızlık etmek istemiyorum. İnşallah bu güzelliklere müsaade edersiniz. ''

''EMRE VE ADEBAYOR HALA BU ÜLKENİN EN İYİ FUTBOLCULARI''



''Adebayor ve Emre Belözoğlu hala bu ülkenin en iyi oyuncuları. Onların yeteneklerinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Emre abi her zaman zorlu şartlarda başarılı olma yeteneğine sahip. Her şeye rağmen önüme bakarak ve keyif alarak futbolumu oynamak ve başarılar yaşamak istiyorum. Burak Yılmaz da çok yakın bir arkadaşım ve sorduğunuz bazı sorular özel konular. Bu yüzden Burak Yılmaz'ın söylediklerini tekrar konuşmak istemiyorum. Başakşehir taraftarının potansiyelinin ortaya çıkmasına da çok seviniyorum. Bazen 100 bin kişiyi 20 bin kişiye tercih edersiniz. Hep birlikte aidiyet duygusunu oluşturacağız diye düşünüyorum.''

"GALATASARAY'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM" SÖZLERİ İÇİN...

"Kulübüm bana kucağını açarsa Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam' demiştim, hala geçerli, hiçbir şey değişmedi."

FATİH TERİM SORUSU ÜZERİNE...

"Benim de kimseyle bir sorunum yok, herkese başarılar diliyorum."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ''DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİNİ TRANSFER ETTİK''



''Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dünyanın en iyi oyuncularından birini transfer ediyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan sponsorlarımıza da büyük teşekkür ediyorum çünkü onlar olmasaydı transferi yapamazdık. Geçen hafta bugün transfer komitemiz ile birlikte Barselona kentine gittik. Arda ile ben baş başa vakit geçirmek istedim. Onlar da Barcelona ile diğer görüşmelere devam ettiler. Özellikle Arda'nın Türkiye'ye geri dönme fikri ve bakış açısı bizim için her şeyden önemliydi. Onun bu duygularını duymak için onunla baş başa yemek yemek istedim. Biz sadece futbol kulübü değiliz. Başakşehir sadece futbol kulübü değil aynı zamanda bir şirket. Bu yıl bitmeden gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Bu zor transfer konusunda onun söyledikleri bizi motive etti. Atılacak bu imza tüm Başakşehir camiasını mutlu etti. 2.5 yıl bedelsiz kiralama maliyetiyle ilgili birçok spekülasyon yapılıyor. Bu basın toplantısında bazı detayları tüm şeffaflıkla paylaşmak istiyorum. Bunu özellikle vurgulayacağım çünkü biz bir şirket statüsü ile yönetiliyoruz ve biz bir şirketiz. Bunu yapmak zorunda değiliz ama şeffaflık adına yapacağım. Yarım sezon 2 milyon Euro + Bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro + Bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ilk bizde olacak. Arda Turan'ın bonservisine %25 oranında bir başka deyişle ortak olduk. Önümüzdeki sezon Arda Turan satılırsa %20, önümüzdeki sezon satılırsa %25'lik bir bedel ödeyecekler. Bu çok business bir iş oldu. Tabi her şeye rağmen biz burada Arda Turan ile uzun soluklu bir hikaye yazdık. Amacımız devamını da getirmek. Barcelona ile Başakşehir'in arasında özel bir anlaşma yapıldı. Şampiyon olursak, Barcelona'ya 300 bin Euro bedel ödeyeceğiz.

Onun dışında da hiçbir bedel ödemeyeceğiz. Opsiyonumuzda anlaşma bittikten sonra 48 saat içinde geçerli olacak. En büyük hedefimiz; Şampiyonluk. Yaptığımız her şeyin temeli bu. Üzerimizde baskı oluşturmamalı. Biz Başakşehir gibi oynamaya devam edersek şampiyonluk bize gelecektir. Şampiyonluk bizim vizyonumuzun bir parçası. Şampiyon olunca her şey bitmeyecek. Aksine her şey yeniden başlayacak. Biz 4 sene önce kurulduk. Şirketimizi çok iyi yönetiyoruz. Arda Turan gibi isimleri transfer etmek vizyonumuzun bir parçası. Bu yükselişimiz kesinlikle tesadüf değil. Yurtdışındaki yatırımcıların da dikkatini çekiyoruz. Biz de global bir takım olabilmek için doğru bir model olmak istiyoruz. Kapımız her türlü yatırımcıya açık. Özellikle şirket yapımızdan detaylı bir biçimde bahsetmek istiyorum. Başarılı olduğunuz sürece birçok spekülasyon çıkabilir. Bizi seven bir kamuoyu var. Sizleri de bilgilendirmek benim görevim. Bilgisizlik ve ön yargıdan dolayı birçok yanlış haber okuyoruz. 2014 yılında kurulmuş 8 ortaklı bir anonim şirketiyiz. Ben yönetim kurulu başkanıyım. Benimle birlikte 7 tane arkadaşım var. Ekipteki herkes iş arkadaşı. Borçlu ve alacaklardan da sorumluyuz. Bizler başarılı olmak zorundayız. Çünkü başarı eşittir para. 4 yılda büyüyen bir kulüp olduğumuzu düşünürsek; her sene büyüyoruz ve kazanıyoruz. Beşiktaş'tan sonra geçen sene en çok para kazanan kulüp olduk.

UEFA'dan gelirimiz; 13.5 milyon Euro... Aynı zamanda Cengiz Ünder transferinden 15 milyon Euro bir gelir sağladık. Badji ve Enver Cenk'ten de para kazandık. Biri Bundesliga'da biri Belçika'ya satıldı. Başarıyı hepimiz alkışlalamıyız. Türkiye'de doğru bir model var, herkese de örnek olmak istiyoruz. Biz başarıya ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Dolayısı ile bu borçlardan sorumluyuz. Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetiliyoruz. Benim yanlış yapmam zor. Eğer dernekler ve vakıflar statüsü ile yönetilsek birçok yanlış yapabiliriz. Yanlışları yaparım ve daha sonra istifa ederim. Belediye hiçbir bağlantımız yok. Bizim başarımız; çok hızlı aksiyon almamızdan geçiyor. Bu transferdeki en büyük belirgin sebep de hızlı hareket etmemizden geçiyor. Yaptığımız her şeyden kar etmek zorundayız. Kar etmezsek; bizler de borçlanırız. Borçlardan mesul olan bizleriz. Diğer kulüplerden en büyük farkımız budur. Galatasaray köklü bir kulüp. Geçmişten gelen finansal problemleri var. Başkanları ise bu problemlerle mücadele ediyor. Biz ise 4 yıllık bir kulübüz ve şirket statüsü ile yönetiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi hızlı aksiyon alabiliyoruz. Transferin gerçekleşmesindeki en büyük sebep bu. Herhangi bir borcumuz yok. Bu işe şirket mantığı ile yaklaşıyoruz. Bu transferi bitirmekten dolayı çok mutluyum. Başakşehir taraftarı da havalimanında muhteşem bir karşılaşama yaptı. Kent gibi büyük bir ilçeyiz. Emre'ler, Arda'lar ve Adebayor'lar da bu markanın değerine büyük katkı sağlıyor.''

ARDA TURAN'IN MALİYETİ BELLİ OLDU



Arda Turan, yarım sezon için 2 milyon Euro ve bonus, gelecek sezon için 4 milyon Euro ve bonus kazanacak. Bu yıl içinde başka bir takıma satılırsa; Başakşehir bu satıştan %20 bonservis geliri elde edecek. Eğer Arda Turan önümüzdeki sezon başka bir kulübe transfer olursa; %25 gelir elde edilecek. Bu sezon Başakşehir'in şampiyon olması halinde ise Başakşehir, Barcelona'ya 300 bin Euro 'şampiyonluk bonusu' ödeyecek.

2.5 YILLIĞINA KİRALANDI



Barcelona da Arda’nın transferi için Başakşehir ile el sıkışıldığını duyurdu. 2.5 yıllığına kiralık anlaşması yapıldığını bildiren Katalanlar, Arda’ya teşekkür etti. Açıklamada, “Başakşehir ile 2.5 sezonluk kirala için anlaşıldı. Bu süreçte Barcelona, oyuncunun transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. Başakşehir’in satın alma opsiyonu bulunuyor” denildi.

ARDA’NIN KARİYERİ

1995 - 8 yaşında futbola başladı.

1999 - Galatasaray altyapısına transfer oldu.

2005 - İlk resmi maçına çıktı.

2006 - 9 Ağustos’ta ilk golünü attı.

2009 - Galatasaray tarihinin en genç kaptanı oldu.

2011 - Atletico Madrid’e giderek Avrupa’ya ilk transferini yaptı.

2012 - UEFA Süper Kupa’yı kaldırdı. 2013 Copa del Rey’i kazandı.

2014 - La Liga’da mutlu sona ulaştı.

2015 - Barcelona’nın yolunu tuttu.

- UEFA Süper Kupa’yı kazandı.

2016 - Cope Del Rey’i 2. kez aldı.

- İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

2017 - Copa Del Rey’de 3. zaferini tattı.

2018 - Başakşehir’e transfer oldu.

