Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

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Erdoğan'ın açıklamarı şöyle:

"YARIM ASIRA DAMGA VURACAK"

"Ülkemizin yeni yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin desteği ile getirdik. Yarım asıra damga vuracak seçim için milletimizin huzurundayız. Ülkemizi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için sizden destek istiyoruz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik."

"BAY MUHARREM FİZİK ÖĞRETMENİYİM DİYOR, OLABİLİR"

"Yalova cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Vakit birlik vakti. Vakit Yalova, vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu. Bay Öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu. Bay Muharrem diyor ki, ben fizik öğretmeniyim, olabilir. Saygı duyarım. Ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz."

"EL İNSAF YA"

"Yalova'ya spor salonu, gençlik merkezi yaptık. Biz yaptık biz. Sağlıkta 14 adet tesis yaptık. İlave olrak 400 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden de inşallah temelini atıyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize 330 trilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi haline bıraktınız. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik."

"4'ÜNCÜ KÖPRÜYÜ NEREYE YAPACAKSIN?"

"İzmir-İstanbul Otoyolu, aynı zamanda Yalova'nın projesidir. İzmit Körfezi'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? Osman Gazi'yi yaptık, hemen Yalova'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor. Ama istemiyor. İstemiyorsan arabalı ile geçersin. 4'üncü köprüyü de ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet baba ne derdi, aşk ile koşan yorulmaz derdi. Biz aşığız aşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik."

"DÜNYANIN EN UZUN 2'NCİ TÜNELİ"

"Dün Ovit Tüneli'ni açtık. Dünyanın en uzun 2. tüneli. Burası kışın kapalıydı. Ama hallettik. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan, ne aldanan olduk. Bunlar gibi yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğim. Ya doğru konuş. Yalova'ya 16 yılda 338 trilyon yatırım yapıldı. Yalova'ya 3 arge merkezi kuruldu. Yalova'da katma değeri yüksek projelere önem verilmesi gerekiyor. Çiçek yetiştiriciliğini geliştireceğiz. Çiçek deyip geçmeyin, Hollanda'yı Hollanda yapan çiçekçiliktir."

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