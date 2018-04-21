HT Magazin'de yer alan habere göre, Lübnan’daki gecede yoğun ilgiyle karşılanan Öden teşekkür konuşmasında, “Benim için çok büyük bir onur. Barış hep Ortadoğu’nun üzerinde olsun” dedi.

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