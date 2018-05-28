Nintendo'nun 2016'da NES Classic Edition'ı satışa sunması ve konsolun yakaladığı satış başarısı, diğer üreticilerin de iştahını kabartmaya başladı. Sony Interactive Entertainment CEO'su John Kodera, bu hafta verdiği bir röportajda, kendi retro konsolları için araştırma sürecinde olduklarını ifade etti.

Şu an için kesinleşmiş bir şeyin olmadığının da altını çizen Kodera, PS1 retro konsol için kitle bulmakta sorun yaşamayacaklarını, 20-30 oyunluk bir koleksiyona sahip olmak isteyen çok kişi olduğunu dile getirdi. Üretim açısından maliyet yükünü araştırdıklarını belirten Kodera, PS2 oyunlarının PlayStation Store'da yer almasına karşın PS1 oyunlarının hiçbir şekilde tekrar oynanamadığını ve bunun da retro konsolun cazibesini artırdığını sözlerine ekledi.

Tahminler, Sony'nin PS1 Classic Edition'a karar vermesi durumunda konsolun 1 yıldan önce piyasaya sürülemeyeceği yönünde. Sony'nin önümüzdeki ay gerçekleşecek E3'e kadar konuyu netleştireceği öngörülüyor.