Cadde'nin haberine göre, eşinin kilo almadığını “Kendine dikkat ediyor, şişmanlamıyor” sözleriyle dile getiren futbolcuya Ovalı, “Çok tatlı ya! Şişmanladım ama söylemiyor” diye karşılık verdi.



Oyuncu, “Enteresan, güzel bir duygu. İçinde bir can var” şeklinde konuştu.

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