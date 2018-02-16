Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Asya Engin Üregül, 500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.



Tarık Akan, 16 Eylül 2016’da 66 yaşında hayatını kaybetti. Babasının vefatı nedeniyle büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı eşi Asya Engin Üregül düğün tarihini erteledi. Barış Üregül ile Asya Engin Üregül çifti, geçen yıl Ocak ayında Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi’nde evlendi. Düğünün ardından açıklama yapan Barış Üregül, “Aileler arasında gizli bir düğün yapalım dedik. Babamın da görmesini isterdim. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Burayı sağlığımda babamla birlikte gelip tutmuştuk. Düğünü görmek nasip olmadı” dedi.

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