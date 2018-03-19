Tarkan'ın 5 ay sonra çocuğu olacak. Bebek arabası şimdiden ısmarlandı. Posta'nın haberine göre, Tarkan'ın bebeği, lüks otomobil üreticisi İngiliz Aston Martin'in özel olarak ürettiği ve 3 bin pound'a (17 bin lira) sattığı bebek arabasına binecek.

Bu bebek arabaları Londra'daki ünlü Harrods mağazasından sipariş ediliyor.