Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı taşerona kadro düzenlemesinin ardından binlerce taşeron işçisi, taşerona kadro düzenlemesinin detaylarını merak ediyor. Peki taşerona kadro düzenlemesinin detayları neler? İşte taşeron konusundaki son gelişmeler...

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ

Taşerona kadro konusunda bekleyişte olan binlerce taşeron işçisi için müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım ve Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarda bulunmuştu. İşte taşerona kadroda son durum...

BAKAN SARIEROĞLU, TAŞERON DÜZENLEMESİNİN DETAYLARINI HABERTÜRK TV'DE ANLATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi konusunda detayları geçtiğimiz gün konuk olduğu Habertürk TV'de "Manşet" programında anlattı.

Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi konusunda aşağıdaki ifadelerden bahsetti;

Ben kendi ekibime de teşekkür etmek istiyorum. 900 bin kişiyi kapsıyor. 4 aşamalı olarak anlatabiliriz yapacağımız çalışmaları. Yasal düzenlememizi de en kısa zamanda düzenleyeceğiz. Meclis yemininde yasal mevzuatımızı ortaya koyacağız.

Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen tüm taşerondaki işçi kardeşlerimizi, hiçbir şart olmadan 657 sayılı devlet memurları kanunumuzun 4D şeklindeki kadrolu işçi statüsüne geçişlerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz.

Diğer taraftan belediye ve il özel idarelerimizde çalışan kardeşlerimiz var. Onların da istihdamlarını sağlayacağız.

Geçici mevsimlik işçilerimiz de üçüncü aşamada.

Onlar için büyük bir müjde şeklindeydi. 5 ay 29 gün çalışıyor bu işçilerimiz. Şeker fabrikalarında, ÇAYKUR'da, ormanlarda, yangın ile ilgili faaliyetlerle çalışanlar vardı. 4 ay daha çalışma sürelerini getirdik.



En son aşamamızda da kamu görevlileri toplu sözleşme sürelerinde çok gündem maddemizdi. Kasım ayının son haftasında kurul yaptık. İstişare etmiştik. 4C'de çalışanlar toplam 24 bin kişilik grubumuzun talepleri 4B'ye geçmekti. İstihdamları sağlanacak.

EMEKLİYE KADRO YOK

Özel statülü mü olacaklar? Ayrı bir kanunla mı düzenlenecek? Belli bir yaş kriteri olacak mı? Bunların hiçbirini koymadık.

Mevcutta çalışan herkes gerekli şartlarda istihdamları sağlanacak. Yaş, eğitim kriteri yok. Emekli maaşı alanların kadroya geçme şansı yok. Emekli maaşı alıp taşeronda çalışanlar sadece alınamıyor. Emekliliklerine 1 yıl dahi kalsa kadroya geçişleri sağlanacak.

Askerde ve doğum izninde olan, değişiklik öncesi sözleşmesi feshedilenler için hassasiyet gösterdim.

Düzenlememizi yaparken bunu vurgulayan bir düzenleme gerçekleştirdik. Doğum iznine ayrılmıştır, raporlu, askerde olanlar ile ilgili de kapsamımız içindeler. Dönüş sonrası kadrolu çalışmalarını sürdürecekler.

"52 GÜNLÜK TEDİYEMİZ OLACAK"



Kamuya bağlı kurulan taşeron çalışanların özlük ve çalışma hakları da tam kadrolu işçi olan bu grubumuz kamuda 450 bin kişiyi kadroya geçiriyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz. Bu anlamda devri yapılacağı zaman çalışma barışı için bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Her alanda çalışıyorlar. Vatandaşa sunulan hizmette herhangi bir aksama yaşanmasın arzumuz oldu. Herkesin mevcut şartları ile geçiriyoruz. Aynı maaş ile geçiriyoruz ama 52 günlük ilave bir tediyemiz olacak. 52 günlük ek bir gelir seviyesi olacak.

En son çalıştıkları kıdemleri esas alarak geçişleri sağlayacağız ve tüm haklar korunacak.

Başbakanımızın görüşü doğrultusunda bu görüşü ilerleteceğiz. Muhalefetin de desteğini bekliyoruz. Belediye şirketlerinde 99 bin kişi çalışıyor. Bu anlamda inşallah tüm meclis çatısı altındaki partiler ile mesaimizi harcarız diye umut ediyorum.

TEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Geçişleri en kısa sürede yaparsak bizim için olumlu olacak diye inanıyoruz. Bu yüzden başvurularını alacağız. Çok hızlı bir biçimde beyanları alacağız. Dava açmışlar ise Karayollarındaki bir örneği var. Feragat söz konusu olması gerekecek.

Temiz bir sayfa açıyoruz hep birlikte. Herkes ile ilgili güvenlik soruşturması var. Bunu yapmak durumundayız. Bu bir zorunluluk. Yine şuanda kamuda işçi olarak çalışmak isteyen herkes bir sınava giriyor. Biz bunun eleme esaslı olmayacağını özellikle vurgulamak istiyorum.

Samimiyetle bir çalışma ortaya koyduk. 450 bin dedik artık, eleme söz konusu değil. Yıllardır talep ettiler zaten çalışıyorlardı. Yıllardır birlikte hizmet yaptığımız kişiler. Sağlık Bakanlığı kendisi organize edecek. Bizim kontrolümüzde olacak tabii. Ne olursa olsun yapılan iş belli. Herkesin alanı belli, o alanları ile ilgili olarak prosodür bir şey. Bu sınavlar olacak. Yapmamız gereken bir şeyi yapmış olacağız. Bir tereddüt olmasın.

ALO 170 HATTI

Az önce arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Sorular geliyorlar, ben bunları açıklamak istiyorum. Kafalardaki sorunları Alo 170 hattından bir birim oluşturduk. Soruları oraya iletebilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sayfasında bir link oluşturduk. Bu sorulardaki kafa karışıklığı gidermeyi düşünüyoruz.

Şimdi SGK istihdam verileri ile ilgili değişik bir ortam ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yıldır bir milli istihdam seferliğimiz var. Çok başarılı sonuca ulaşmış durumda. Bu bağlamda verileri veriyoruz. Sürekli sorular soruluyor. Haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2 yıldır bizim istatistiklerimizi açıkladığımız yer aynı şekilde duruyor. Eylül ayı verilerimizde bir değişiklik olmadan yer alıyor.

Bakanlık olarak işçinin, esnafın, emeklinin herkesi koruyan bir bakanlık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 3 taraflı çalışıyor. Üçlü yapıda çalışan komisyonda herkesin adım atması esastır. Birlikte 1 ay boyunca çalışacağız. İşçi ve işverenlerimizden fedakarlık istedik. İşçilerimizden fedakarlık bekliyormuşuz gibi oldu.

Atılması gereken adımları attık. Politikalarımızı oluşturduk. Sözler çarpıtıldı. İnşallah bir müjde vereceğiz. Çalışanlarımızın hakkını hukukunu korumak bizim boynumuzun borcu. Ezilmemelerini sağlamamız lazım. İnşallah tüm kesimler açısından hayırlı uğurlu bir sonuç olur. Ben bu niyetlerle bakıyorum çalışmalarımıza.

Kamuda 4/C statüsünde çalışanlar 4/B (sözleşmeli memur) kadrosuna alınacak. Bu statü değişikliğiyle 23 bine yakın çalışanın hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAŞERON KONUSUNDA NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron konusunda yaptığı açıklamalarda "Taşeronlar komisyonculuk görevi suretiyle arada belli bir kazancı götürmüştür. Allah'ın izni ile gerek belediyelerin bu noktadaki atacağı adımlar, gerekse devletin atacağı adımlar planlandı. Gerek Başbakanımız, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Maliye Bakanımız çalışmaları yaptılar. Biz de değerlendirdik, bu karara vardık. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. 900 bin malum işçi bundan istifade ediyor. Artık benim sonum ne olacak diye bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

TAŞERON

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