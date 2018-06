Tüm oyun dünyasının gözlerini çevirdiği E3 2018'de, beklenen oyunlar ardı ardına yüzünü gösteriyor. The Last of Us Part II da detaylı tanıtım videosuyla meraklılarının karşısına çıktı!

Bu yılın sonlarında satışa sunulacak olan yeni yapımda, ilk oyunun hikayesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini görüyoruz. Ana karakter Ellie ile zorlu bir maceraya atılacağımız yapımın yayınlanan 12 dakikalık oynanış videosu büyük ilgi gördü.

Film vari anlatımı, müthiş atmosferi ve animasyon kalitesiyle The Last of Us Part II, görsel anlamda PS4'ün en iyi yapımı olmaya aday.