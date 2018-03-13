Toplanan inek sütü miktarı ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık bazda yüzde 13,4 artarak 845 bin 191 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 22,1 artışla 178 bin 400 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 12 artarak 60 bin tona çıktı.

Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 90,9 artarak 616 tona ulaştı. Yoğurt üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 93 bin 535 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 12,1 artış göstererek 52 bin 965 tona yükseldi. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artış gösterdi.