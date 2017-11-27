Tuğba Ekinci, Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Ekinci, modacı Nur Yerlitaş'ın "Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, devletin egemenlik alametlerini aşağılama" maddelerinden cezalandırılmasını talep etti.

ŞİKAYET ETTİ

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Tuğba Ekinci verdiği şikayet dilekçesinde, Nur Yerlitaş'ın kamuoyu tarafından tanınan bir modacı olduğunu belirtilerek sosyal medya hesabında yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunduğu ifade edildi. Dilekçede, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yerlitaş'ın, şehitlerle ilgili olarak kullandığı sözlerin Türk toplumu için önemli değer olan vatan savunması ve şehitlik mertebesi değerlerine hakaret içerdiği ve aşağıladığı vurgulandı.

GAFTAN ÖTE BİR ŞEY

Savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yapan Tuğba Ekinci, "Bu aslında şahısla ilgili bir şey değil. Benim burada mesaj vermek istediğim konu, milletimizle ilgili konularda biraz daha dikkatli konuşulması gerektiğini gençlere öğretmek. Eğer bunu yapmazsak insanlar bunun bir gaf olduğunu zannedecek. Bu gaftan öte bir şeydir. Ben ve ailem bu konularda çok hassasız.Böyle konuşmaları kimseye yakıştıramıyorum" dedi.

Olayın arkasını bırakmayacağını kaydeden Ekinci, "Mesela bu insanla bir kanal veya firma anlaşırsa onlara da dava açacağım. Böyle bir konuda özür bana çok hafif kalıyor. Bunun bir özrü yok. Acaba denilecek bir yanı yok. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

Tuğba Ekinci

Nur Yerlitaş