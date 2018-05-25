Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi’nin 3’ü kadın 24 mezun pilotu, Aydın Çıldır’daki törende brövelerini taktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de mezuniyet töreninde pilot adaylarına hitaben yaptığı konuşmada “Uluslararası standartlara sahip eğitiminizi tamamlayarak dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları’nın bir parçası olduğunuz için sizleri kutlarım” dedi.