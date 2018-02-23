Türkiye Teknoloji Buluşmaları Gaziantep’te Gerçekleşti

Kelimenin tam anlamıyla dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde artık herkes dijital ile iç içe yaşıyor. Dijitalleşme ile birlikte rekabet artıyor, fiyatlar şeffaflaşıyor, güç müşterinin eline geçiyor ve online itibar önem kazanıyor.
Bu durum KOBİ’leri dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak ve dijital dönüşüm sürecine girmek zorunda bırakıyor. Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında, Türkiye’nin önünü açan sektör temsilcileriyle Anadolu’nun dört bir yanına giderek, Anadolu’daki KOBİ, girişimci ve girişimci adaylarına dijital dönüşüm süreci paylaşılıyor.
22 Şubat’ta Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi‘nde gerçekleştirilen etkinlikte dijital dönüşümün ne olduğu, ne gibi etkiler yarattığı, endüstrideki değişimler, güvenlik gibi konular işlendi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alir Gür, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Eticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özdemir’in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte düzenlenen paneller Bloomberg HT’den Sami Altınkaya’nın moderatörlüğünde “Endüstride Yeni Ufuklar” ve “Dijital Güvenlik” konuları kapsamında yapıldı.
SefaMerve CEO’su Mehmet Metin Okur, SefaMerve Yönetim Kurulu Üyesi Oya Okur Erciyeş, Mikro Yazılım Satış Müdürü Tolga Dokuzer, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Sahibinden.com’un Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu, Kariyer.net Türkiye Satış Müdür Yardımcısı Didem Arıkan, TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan gibi sektörün önemli isimleri Gaziantep’in önde gelen sanayici ve iş insanlarına dijital dünyadaki gelişmeleri, yapılması gerekenleri ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini anlattı.
Gaziantepli 3 Başarılı Girişimci
Gaziantep’in yetiştirdiği başarılı girişimciler de Teknoloji Buluşmaları’nda konuşma yaptı. Qapel Yönetim Kurulu Üyesi Yetkin Şekeroğlu, Lufigo.com kurucusu Adem Karakuzu ve Marketsenin.com Kurucusu İbrahim Emre Polat‘da katılım gösterdi. Ayrıca Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülseren Hülya Akkaya da “E-ihracat İle 2023 Hedefleri” konulu panelde yer aldı.
Dijital Dönüşümü Anlamayan Şirketler Batmaya Mahkum
Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bir sonraki etkinliği 22 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek.
Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın tanıtım klibini aşağıya tıklayarak izleyebilirsiniz.
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