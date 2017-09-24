Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin tepkisine rağmen hayata geçirdiği ‘bağımsızlık referandumu’nda oy kullanma işlemi başlarken büyük kısmı Iraklı Kürt olan yaklaşık 5 milyon seçmenin yarın sandık başına gitmesi bekleniyor. Seçmenler arasında Kürtlerin yanı sıra Türkmenler, Araplar, Ezidiler ve Süryaniler de bulunuyor.
TÜRKMENLER, ARAPLAR EZİDİLER BOYKOT EDECEK
Referandumdan yüzde 60-70 “Evet” oyu çıkması beklenirken siyasi tansiyonun yüksek olduğu Kerkük’te durum farklı. Türkmen ve Arapların bir kısmı referandumu boykot edeceklerini, bir kısmı ise “Hayır” oyu kullanacaklarını söylüyor. K. Irak’ta ekonomik darboğaz ve güvenlik sorunu oluştuğunu belirten bazı Kürt gruplar da referandumun krize dönüşeceğini belirtiyor. Türkmen, Arap ve Şengal ile Ninova’daki Ezidiler, referandumda sandığa gitmeyeceklerini belirtiyor.
Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Türkmen partiler Kerkük’te referandumun boykot edilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Irak Türkmen Cephesi tarafından, “Vatanın bölünmesine ortak olma, referanduma katılma”, “Referanduma hayır” yazılı broşürler dağıtılıyor. Kerkük’te, “Evet” oyların önde görünse de sandığı protesto etmeyi planlayan Türkmenlerin makası kapatacağı tahmin ediliyor.
Tarihi Kerkük Kalesi’ne IKYB bayrağını astı
ERZAK STOKU YAPILIYOR
Başta Erbil ve Kerkük olmak üzere tüm kentlerde referandum sonrasına ilişkin endişe yaşanıyor. Türkiye ve İran’ın, K.Irak’a açılan kapıları kapatacağı düşüncesiyle halk erzak stoku yapıyor. Irak’a Habur Sınır Kapısı’ndan giren TIR sürücülerinin seçim sonrası kapının kapanacağını söylemesi de endişeye neden oluyor.
Pazar esnafı Hüseyin, referandumla oluşacak krizin etkilerinin uzun yıllar sürmesinden korkuyor. Hüseyin, sebze ve meyvelerin büyük bölümünün Türkiye’den geldiğini anımsatarak referandumun ertelenmesini istiyor. Pazarda turşu satan Yaşar Muhammed ise “Anam Kürt, babam Türk. Burada farklı din, ırk ve mezhepler kardeşçe yaşıyor. Adil olmadığını düşündüğüm referandumun kardeşliğe zarar vereceğini düşünüyorum” diyor.
‘İSRAİL JETLERİ ERBİL’E GELDİ’
İsrail’e ait 12 adet F-16’nın Erbil Havaalanı’na indiği öne sürülürken, jetlerin kuyruklarında bayrak olmadığı da Kerkük’te dile getirilen başka bir iddia. ABD ise Erbil’deki üsse 1500 askeri takviye etti. Havaalanındaki askeri hareketlilik gün boyu sürdü. Kerkük’te görev yapan Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçleri, refarandum güvenliği için bölgeyi Kürdistan Asayiş Birlikleri’ne teslim etti.
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