Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızı Alex De Souza'nın birlikte açılışını yaptığı 5'inci U12 İzmir Cup'ın şampiyonu, finaldeki Hollanda derbisinde Twente'yi 5-3 yenen AZ Alkmaar oldu.
Altınordu'nun organizasyonuyla Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenip 21 ülkeden 56 takımın katıldığı şampiyonada ilk iki gün oynanan maçlar sonunda Belçika'dan Anderlecht, Hollanda'dan Twente ve AZ Alkmaar, İsveç'ten ise Brommapojkarna yarı final biletini aldı. Üçüncü gün sabah seansında Twente, Brommapojkarna'yı normal süresi golsüz sona eren maçta penaltılarla 5-3, AZ Alkmaar ise Anderlecht'i tek golle yenip finale çıktı.
Saat 14.00'te başlayan final maçında minik futbolcular Şampiyonlar Ligi'nin özel müziği ile kırmızı halı üzerinde yürüyerek sahaya çıktı. Diğer 54 takımdan 1250'den fazla sporcu ve antrenörler saha kenarına dizilerek, futbolseverler ise tribünlerden finale çıkan ekiplere büyük destek verdi. Yaklaşık 5 bin futbolseverin izlediği bayram havasındaki finali ünlü spiker Okay Karacan canlı olarak anlattı. İlk yarısı 0-0, normal süresi 1-1 biten finalde rakibini seri penaltılarla 5-3 yenen Alkmaar, şampiyonluğa uzandı. AZ Alkmaar'a kupasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ verdi. U12 İzmir Cup'ta üçüncü ise Brommopojkarna'yı 3-0 yenen Anderlecht oldu.
EN İYİ KALECİ 12 YAŞINDAKİ FİLE BEKÇİSİ MAJA WANGEHEİM OLDU
Altınordu'nun 5'inci kez düzenlediği U12 İzmir Cup'ta en iyi oyuncu ödülünü Anderlecht'ten Rayan Bounida, en iyi kaleci ödülünü Brommapojkarna'nın file bekçisi Maja Wangeheim, en golcü takım ödülünü Anderlecht, en centilmen takım ödülünü Athletic Bilbao, en iyi taraftar ödülünü ise AZ Alkmaar aldı. Her maç sonrasında yapılan ve centilmenliği teşvik amacıyla düzenlenen en iyi seremoni ödülü ise Krasnodar'a verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.