Cadde'nin haberine göre, bir kafede öğle yemeği yedikten sonra başta kızları Ses'e ve kendilerine uzun süre alışveriş yapan Ümit-Seda Erdim çifti, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Mayıs ayı başında dünyaya gelen Ses'i şimdilik objektiflerden saklayan çiçeği burnunda anne-baba, yaz tatili planlarını soran gazetecilere, "Bütün planlarımız kızımıza göre yapılıyor artık. Çok fazla tatil yapabileceğimizi sanmıyoruz ama olursa yurt dışı tatili olacak" cevabını verdiler.

İkili, yemek molasının ardından alışveriş turlarını tamamladı.