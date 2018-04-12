HT Magazin'de yer alan habere göre, klip çekiminde Vanlı’ya Polonyalı manken Angelika Cierpucha eşlik etti. Ozan Doğulu’nun stüdyosunda kayıtları yapılan şarkının aranjörlüğünü Ateş Berker Öngören üstlendi.

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