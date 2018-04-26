HT Magazin'de yer alan habere göre, usta oyuncu Ayşen Gruda, destek verdiği genç şarkıcı için “Erim’i torunum gibi severim. Ne güzel başarılı bir işe imza atmış. Çok mutlu oldum, umarım yolu her zaman açık olur” dedi.

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