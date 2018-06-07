Cambridge Analytica'da bu yılın ilk aylarına kadar direktör görevi yapan Brittany Kaiser, ABD ve İngiltere parlamentolarının sorularını yanıtlarken, Assange ile görüştüklerini ve WikiLeaks'e kripto para ile yapılan bağışların aktarılmasına yardımcı oynadıklarını söyledi.
Eski FBI Başkanı Robert Mueller, Özel Yetkili Savcı olarak her iki soruşturmayı da yürütüyor. Ancak bu bilgi ışığında iki soruşturmada da yeni gelişmeler olması bekleniyor.
CLINTON'IN HACK KURBANI E-POSTALARI DA MASADA
Geçen yılın ekim ayına kadar iki taraf arasında bir bağlantı bulunduğu bilinmezken, Cambridge Analytica yetkililerinin Assange'a 2016'da ulaşarak Hillary Clinton'un hack'lenen 33 bin e-postasının dizilimi ve kategorizasyonu için yardım istediği ortaya çıktı.
Assange, Cambridge Analytica'nın teklifini geri çevirdiğini açıklayan bir bildiri yayımlarken, şirketin CEO'su Alexander Nix, bunu şubatta İngiltere parlamentosundaki Avam Kamarası'nda dijital, kültür, medya ve spor komitesindeki milletvekillerine söylemişti. Nix, internette WikiLeaks'in konuşmacı ajansına rastladığını ve Assange'a bir e-posta gönderdiğini kabul etti.
Diğer yandan, devletlerin gizli bilgilerini ortaya çıkarması sebebiyle WikiLeaks kurucusu Assange hakkında çeşitli ülkelerde hapis kararı var. Bu sebeple 2013 yılından bu yana sığındığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçilik binasında ikamet ediyor.
17 ŞUBAT'TA BÜYÜKELÇİLİKTE ZİYARET ETMİŞ
The Guardian ve Focus Ecuador'un haberine göre Cambridge Analytica eski direktörü Kaiser, 17 Şubat 2017'de Assange'ı büyükelçilikte ziyaret etmiş. İngiltere ve ABD'ye verilen bilgiye göre, Kaiser'in ziyaret sebebi geçmiş ABD seçimini tartışmak.
WikiLeaks'i "favori yardım kuruluşu" olarak gören Kaiser, WikiLeaks'e yapılan kripto para bağışlarının aktarılmasını da üstlenmiş. Bağışlar Kaiser'e hediye ve ödeme şeklinde gerçekleştirilmiş.
Cambridge Analytica CEO'su Nix ise dün tekrar İngiltere'de Avam Kamarası karşısına çıktı ve verileri Acxiom, Experian, Infogroup gibi veri şirketlerinden aldıklarını ve böyle bir işlemin ABD'de ticari olarak yasal olduğunu, Facebook'un ise sadece reklam verme ve reklam hedeflemede kullanıldığını söyledi. Facebook, 87 milyon kullanıcının verilerinin alındığınıd doğrularken, Nix, bu veriyi kullanmadıklarını ama 26-27 milyon kişinin verilerine eriştiklerini belirtti.
DAHA ÖNCE "İLGİMİZ YOK" DEMİŞTİ
Nix, önceki görüşmesinde "WikiLeaks ile ilgimiz yok. WikiLeaks'teki kimseyle hiçbir zaman konuşmadık. WikiLeaks ile hiçbir zaman iş yapmadık. Onlarla en ufak ilgimiz yok, bu kadar" demişti.
Nisanda milletvekillerinin karşısına çıktığında ise Assange'ı temsil eden avukatlarla temaslarının olduğunu söylemişti.
WikiLeaks'in dün gönderdiği bir tweet ise Cambridge Analytica'dan herhangi bir bağış almadıklarını, ABD seçimlerini tartışmak için görüşmediklerini ve aracı olduğu düşünülen Murtfeld ya da onunla bağlantılı herhangi bir kişi ile görüşmediklerini belirtti.
Anlaşılan o ki, ABD seçimleri ve Facebook'un izinsiz kullanıcı verileri paylaşması konusunda perde henüz aralanıyor. Daha düne kadar WikiLeaks bağı olmadığının altını çizen Cambdrige Analytica'nın başının altından bakalım daha neler çıkacak?
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