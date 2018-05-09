Bakan Eroğlu, Türkiye'de doğa turizminin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yaptıklarını, Bolu'dan başlattıkları bir tabiat turizmi seferberliğinin olduğunu belirterek, "Bu seferberlikle ilgili bütün tarafları topladık. 'Acaba Türkiye'deki turizm potansiyelini nasıl geliştirebiliriz' konusunu ele aldık. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedef var. 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalayacağız inşallah. Ancak bunu sadece deniz turizmiyle yakalamak mümkün değil. Turizm gelirinde 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için termal turizm, sağlık turizmi ve tabiat turizminin de geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.





Türkiye'nin, doğal güzelliklerinin bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:"Bu kapsamda Afyonkarahisar Akdağ'da, bilhassa Manisa'da Spil Tabiat Parkı'nda ve Trabzon'da Uzungöl gibi pek çok yerde yüzlerce tabiat parkı hazırladık. Buralara turizmcileri davet ediyoruz. Özellikle zengin turistleri davet ediyoruz. Bunun önemi şu; özellikle deniz turizmi için gelenler her şey dahil 600 dolar civarında ödüyor bir seferde ama tabiat turizmi için gelenler ortalama 6 bin dolar ödüyor. Dolayısıyla bizim burada zengin turistleri hedef alarak, mutlaka onları davet etmemiz gerekiyor."

Türkiye'nin geçmişte çok büyük badireler atlattığına işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:"Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu dönemleri gördük. Hatta memur maaşları ödenemediği için 500 milyon dolar gibi Türkiye için çok küçük bir rakamı almak için çalmadık kapı bırakılmadı. Ama bütün bunlar geçti, şu anda IMF'ye borcumuz yok. Paradan 6 sıfır attık. Dünyada yüzde 7,4'le en büyük büyümeyi gerçekleştirdik. Geçmişte toplanan vergilerin yüzde 86'sı faize gidiyordu, vatandaşa bir şey kalmıyordu ama artık bu oranlar çok düştü. Şu anda Türkiye, borçların gayri safi milli hasılaya oranı, enflasyon, dış borç gibi bütün kriterlerde dünyada en iyi durumda olan ülke. İnşallah vatandaşımız bunları takdir edecek."Eroğlu, 24 Haziran'ın milletin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için çok önemli bir milat olacağına işaret ederek, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür yeniden seçecek. Milletin adamı, milli irademizin temsilcisi, halkın adamı sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğine inanıyorum. Türkiye'deki bu kalkınmanın, gelişmenin, refah seviyesinin artmasının, huzurun, can ve mal emniyetinin devamı için inşallah 24 Haziran bir milattır." diye konuştu.Konuşmasında muhalefetin cumhurbaşkanı adayını uzun süre belirleyemediğine değinen Eroğlu, "Önce çatı adayı çıkarmak istediler ama çatı adayı çöktü. Anlaşamadılar. Sonra kendi başlarına aday çıkardılar. Hayırlı olsun. Bizi ilgilendirmez, onlarla ilgilenmiyoruz. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin desteğini alacağız." değerlendirmesinde bulundu.