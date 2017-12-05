Volkswagen'in Uber'i MOIA ortaya çıktı

Volkswagen Grubu altında MOIA isminde bir ulaşım ve araç paylaşım platformu kuran Alman üretici ilk somut adımını atarak benzer planları bulunan dev rakiplerinin önüne geçmiş görünüyor.

Volkswagen, MOIA için kullanılacak elektrikli van aracını TechCrunch Disrupt'ta ilk kez görücüye çıkardı ve önemli haberler paylaşarak katılımcılardan da geri bildirim topladı.

6 yolcu taşıyabilen araç geniş koltukları ve kablosuz internet bağlantısıyla öne çıkıyor. LED aydınlatmanın yanı sıra araçta çok sayıda priz ve usb bağlantı noktası da bulunuyor.

Gelen bilgilere göre MOIA, ilk olarak 2018 yılında Hamburg'da hizmete sunulacak ve 200 elektrikli van ile işe başlanacak. Uber mantığıyla çalışacak servis varış noktaları veya güzergahları benzer olan altı yolcuya transfer hizmet verecek ve 2025 yılı itibarıyla Avrupa ve ABD'de 1 milyon araca ulaşması planlanıyor.

MOIA CEO'su Ole Harms, şirketin amacının amaca yönelik üretilen sürücüsüz araçlarla yollarda otonom deneyime ulaşmak olduğunu belirtti. Öte yandan, şirket sadece sürücüsüz teknoloji üzerinde de durmuyor. Elektrikli teknolojinin kazanımlarına da ciddi yatırım yapıldığı ifade ediliyor.

VOLKSWAGEN MOIA ÖZELLİKLERİ

Elektrikli van halihazırda 300 kilometre sürüş menziline sahip ve 30 dakikalık şarjla bataryasının yüzde 80 kapasitesine ulaşabiliyor ve tamamen elektrikli olduğu için de hava kirliliğine yol açmıyor.

Tanıtımda MOIA'nın kullanım ücretlerine dair de bilgi verildi. MOIA hizmetinin taksi veya Lyft'ten daha ucuz olacağı fakat toplu taşıma fiyatlarını kırmayacağı duyuruldu. MOIA CEO'su Ole Harms toplantıda şu ifadeleri kullandı.

Toplu taşıma hizmetlerine saygı duyuyoruz. Toplu taşıma fiyatlarının altına inmek istemiyoruz çünkü biz zaten büyük bir sisteme toplanmış insanları daha küçüğine almayı istiyoruz. MOIA CEO Ole Harms

Osnabrück fabrikalarında 10 ay içerisinde üretilerek yollarda olması beklenen Volkswagen elektrikli van testleri ekim ayından itibaren T6 deneyimini yaşayan yolcuların geri bildirimleri üzerinden şekillenecek. MOIA uygulamsının verimli çalışması için hizmetin sunulacağı şehirlerde her 230 metrede bir sanal otobüs durağı da oluşturulacak.

Volvo, Ford ve GM gibi dev otomobil üreticileri de ya kendileri ya da Uber ve Lyft gibi şirketlerle iş birliğine giderek kendi sürüş paylaşım ve ulaşım hizmetlerini geliştiriyor ancak Volkswagen amaca yönelik araç üretimine başlayarak bir adım öne geçmiş görünüyor. Şirketin operasyon müdürü Robert Henrich elektrikli van aracının ileri versiyonları üzerinde de şimdiden çalıştıklarını belirtti.

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