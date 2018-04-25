87 yaşındaki ünlü milyarder ve yatırım dehası olarak gösterilen Warren Buffett hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. HBO yapımı "Becoming Warren Buffett" yani "Warren Buffett olmak" belgeselinde konuşan iş adamı hakkındaki bilinmeyenleri anlattı.

60 yıl önce 31 bin 500 dolara aldığı evde oturan, toplum taşıma kullanması ve akıllı telefon tercih etmemesiyle bilinen Buffett'ın kahvaltısı da son derece mütevazı.

86 milyar dolar servetle dünyanın en zengin 3. kişisi olan Warren Buffett sabah kahvaltısına 3.17 dolar yani 13 TL'den fazla ödemiyor.

Ofisiyle evi arasının araçla 5 dakika olduğunu belirten Buffett, her sabah McDonald's kahvaltısı ediyor. ABD'de çiftçi ve taşra insanının klasik kahvaltılarından biri olan domuz eti ve baharattan yapılma köfteden iki adet yiyen Buffett'ın diğeri alternatifleri ise yumurta ve peynirin yanında sosis ya da pastırma.

Her sabah tıraş olurken karıma söylüyorum. Arabadaki kavanoza 2.61$, 2.95$ veya 3.17$ parayı benim adıma bırakıyor.

Buffett, tercihini yaparken nasıl düşündüğünü de anlatıyor. Belgeselin yönetmeni Peter Kunhardt'a konuşan ünlü iş adamı "Kendimi çok zengin hissetmiyorsan 2.61$ fiyatındaki iki köfteyi alıyorum ve yanında kola içiyorum. 3.17$ dolarlık menü ise pastırma, yumurta ve peynirden oluşuyor fakat piyasalar bugün kötüydü o yüzden 2.95 dolarlık mönüyü tercih ettim." diyor.

Buffett, bağımlılık boyutuna varan kola alışkanlığıyla da biliniyor. Daha önce de bir programda "Günde 2700 kalori alıyorsam bunun dörtte biri Coca Cola'dan. Her gün en az 5 kutu kola içiyorum." demişti.