Yaş 70, iş bitmemiş

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 70’li yaşlardaki erkeklerin yarısı cinsel hayatını sürdürüyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; aynı durum kadınların yüzde 20’si için de geçerli. Manchester Metropolitan Üniversitesi’nin araştırmasında, 70’li yaşlardaki kadınların cinsel yaşamı bırakması toplumsal baskıya bağlanıyor. Dr. David Lee, “İnsanlar cinsel olarak aktifliği sağlıklı olduklarını hissetmek için koruyor” diyor.

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