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YAŞAM

Güney Kore'den Hakkari'ye gelin geldi

25 Aralık 2016 Pazar, 10:30:30 AA

Güney Koreli Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi

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    Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya çifti görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. 

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    Tatil için gittikleri İstanbul'da tanışan Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, 4 yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün yaparak taçlandırdı.

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    Kent merkezindeki bir halı sahada yapılan düğüne, gelin ve damadın yakınları katıldı. Yörenin örf ve adetlerine göre yapılan görkemli düğün töreni, gelinin lüks bir otomobille gelmesiyle başladı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 3 saat önce
    tebrikler helal kardeşim
  • Misafir 5 saat önce
    Allah mesut bahtiyar eylesin. Bir yastıkta kocayın inşallah :)
  • Misafir 6 saat önce
    helal
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 14:16
    allah mutlu mesut etsin
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 13:50
    Allah mesut bahtıyar etsin.darısı bekarların başına,,
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 12:30
    Hayatının hatasını yaptığını 2-3 yıl sonra anlar :)
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 12:25
    kız alıcaz kız vericez akraba olucaz amac ilişkiler kuvvwetlensin :D
  • Misafir 25 Aralık 2016 Pazar 12:09
    Allah mesut etsin. inşallah Doğu da ki illerimizden şehit haberleri yerine daha güzel haberler alırız.
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