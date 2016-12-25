YAŞAM
Güney Kore'den Hakkari'ye gelin geldi
25 Aralık 2016 Pazar, 10:30:30 | Güncelleme: 11:17:42
AA
Güney Koreli Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi
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Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya çifti görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
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Tatil için gittikleri İstanbul'da tanışan Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, 4 yıllık birlikteliklerini güzel bir düğün yaparak taçlandırdı.
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Kent merkezindeki bir halı sahada yapılan düğüne, gelin ve damadın yakınları katıldı. Yörenin örf ve adetlerine göre yapılan görkemli düğün töreni, gelinin lüks bir otomobille gelmesiyle başladı.
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Halı sahada yöresel halayları birlikte çeken çifte, Kore'den gelen gelinin ailesi ve yakınları da eşlik etti.
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Koreli gelin ile davetliler, örf ve adetler karşısında zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Hakkarililer de Korelilerle dünür olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Hakkarililer, Koreli dünürleriyle halaylar çekerek çiftin mutluluğunu paylaştı.
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Takı töreninin ardından damat Kaya, Ham ile tanıştıklarını ve daha sonra evlenmeye karar verdiklerini ifade ederek, düğün törenlerine katılanlara teşekkür etti.
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Ham ise törene katılanlara Türkçe ve Kürtçe teşekkür etti.
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Davetlilerin damat ve gelini tebrik ettiği düğün, birlikte halayların çekilmesiyle son buldu.
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