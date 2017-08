Dünyanın en iyi DJ'lerinden Ümmet Özcan: ‘Yeni parçalarımı çalmak için sabırsızlanıyorum’

Ne rock, ne pop, ne hiphop... Artık müzik dünyasının kalbi; çok daha hızlı, pek bir düzensiz atıyor: Elektronik dans müziği. Bu kalbin en işlek damarı ise artık ne Tiesto ne David Guetta. Müzik ruhun gıdasıysa, dünyanın ruhunu bir Türk besliyor: DJ Ümmet Özcan!

En iyi 100 DJ listesinde 19’uncu sırada yer alan Ümmet Özcan ya da hayranlarının deyişiyle Oskan; 8’inci doğum gününde kendine hediye edilen set-up’la müziğe başlamış. 1982 Hollanda doğumlu DJ, “Aynı arabayı 20 yıl sürmem” diyor ve trans, elektro, house, progressive gibi birçok stilin arasında kendine has yollarla ilerleyerek sözünün hakkını veriyor.

Şimdilerde Tiesto, Calvin Harris, Dimitri Vegas’la yaptığı parçaları on binlere seslendiren Türk DJ; set-up’ından çıkacak her parçanın en az bir önceki kadar iyi olmak zorunda olduğunu söylüyor. Özcan, 19 Ağustos’ta İstanbul’daki Moovement Festivali’nde hayranlarını uçurmadan önce 5 sorumuzu yanıtladı.

Verimli bir kariyer dönemindesiniz. Festivaller sizin için ne ifade ediyor? Moovement’te nasıl bir set olacak?

Festival sezonu çok heyecan vericidir. Süper bir atmosfer, güzel güneşli bir hava ve harika mekânlar. Moovement Festivali için bir sürü yeni parçam hazır. Tüm yeni parçalarımı çalmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecan verici! Elbette “The Hum” ve “Raise Your Hands” gibi büyük hitler de olacak.

“İyi bir DJ olmak için teknolojiye de epey hâkim olmalısınız, o işin yarısı” demişti biri. Siz katılıyor musunuz?

Teknolojinin elektronik müzik üretiminde büyük rol oynadığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani evet, katılıyorum. Ancak iyi bir DJ olmak için sadece teknoloji değil, kişinin kendisi ve yaratıcılığını nasıl kullandığı da çok önemli.

Geçen gün DJ Tiga, Roma’da kötü bir set çaldığı için gelenlerden özür diledi. Kötü set çaldığında dinleyicinin kendisini anlamadığını söyleyen DJ’lere de iğneleme yaptı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bana göre iyi ya da kötü set diye bir şey yok. Bazı DJ’ler şova gelen insanlara göre müzik çalar. Hangi tip müzikten hoşlandığına bakarlar ve ona göre setlerini değiştirirler. Ama benim durumumda işi daha çok bir konser gibi görmelisiniz. Ben müzik yapan bir sanatçıyım ve DJ setimle kendi yaptığım müziği sunmak isterim. Mesela Coldplay biletleri alan insanlar tam olarak ne beklediklerini biliyorlar. Coldplay müziği bekliyorlar elbette!

Aldığınız ilk albüm hangisiydi?

Şimdi ne tür albüm-plaklar satın alıyorsunuz? Yıllar önce bir sürü karışık albüm satın alırdım. İlk CD’im House Parti’ydi (Turn up the Bass). Bu zamanlarda ise her türlü müziği dinliyorum. Ve pek albüm satın almam. “Neden?” derseniz, bu zamanlarda Spotify gibi medya platformları gerçekten her türlü yeni müziği keşfetmek için harika bir araç! Zamanlar değişiyor.

DJ çılgınlığına girmek isteyen bir çocuğa tavsiyeniz ne olurdu?

Müziğe tutkun olduğu sürece istediğin her şeyi elde edebilirsin. Asla müzik yapmayı bırakmayın!