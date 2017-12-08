Yerli otomobilin danışmanı belli oldu

Özilhan, proje için bir danışman şirketin seçildiğini ve onların fizibilite üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Özilhan’ın belirttiği uluslararası danışmanın Boston Consulting olduğu öğrenildi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, yerli otomobilin alınabilir bir ürün olacağını kaydeden Özilhan, “En pahalı ürünü pil. O da çok hızlı gelişiyor ve ucuzluyor. Şanzıman ve elektrik motoru sofistike değil, program ayağı sofistike. Onun için maliyeti de daha ucuz olacak. Daha yüksek rakamlar talep edince talep gelmez” dedi.

Projeye girmeyi nasıl kabul ettiğini de anlatan Özilhan, “projenin yapılabilirliğine” inandığını söyledi.

İlk davet edildiklerinde sunumlar yapıldığını ve projenin yapılabilirliğini gördüğünü kaydeden Özilhan, “Milli bir proje olması etkiledi. Bir de yeni gelecek elektrikli arabalar. Türkiye’nin böyle bir avantajı var. Treni yakalayabiliriz. Mesela Anadolu Isuzu olarak, bir yıl sonra elektrikli otobüs çıkarma noktasındayız. Bu alanda müthiş bir dönüşüm var. Nasıl telekomünikasyonda Turgut Özal’la birlikte müthiş bir teknoloji yakaladık. Bunu biz de böyle görüyoruz” dedi.

Tuncay Özilhan

YERLİ OTOMOBİL

Boston Consulting

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