İngiltere’de anne ve babalar YouTube konusunda endişeli. Çünkü ‘Reklam Standartları Kurumu (ASA)’ ile iletişime geçen üç ebeveyn, çocuklarının ‘Insidious: The Last Key’ filminin reklamlarına maruz kaldıklarını dile getirdiler. 15 yaşından büyüklerin izleyebileceği korku yapımının reklamları da oldukça ürkütücü öğeler barındırıyor. Örneğin, yerde kanlar içinde yatan bir kadını bir yaratığın keskin pençeleriyle parçalaması gibi.

Filmin reklamları, Minecraft ve LEGO gibi çocuklar için çok popüler olan videoların başlangıcında ortaya çıkıyor. Hatta ‘Frozen’ filminin şarkıları ve çeşitli animasyonların öncesinde de bu reklamlar, kullanıcıları karşılıyor.

Filmin dağıtımcısı olan Sony Pictures, ASA’ya yaptığı açıklamada YouTube’un içerik kategorize etme algoritmalarının hatalı olabileceğini söyledi. Çünkü bilinmeyen kitleleri ve çocuk izleyicileri bu reklam kampanyasının dışında tutmaları amaçlanmış. YouTube ise reklamcıların kendi kampanyalarından sorumlu olduğunu dile getirdi.

Sonuçta ASA, reklamları çocuklar için uygunsuz ve şok edici bulması sebebiyle kaldırdı. Sony Pictures ise gelecekteki reklam kampanyalarında doğru hedef kitlesini seçtiğinden emin olacak.