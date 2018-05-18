Zaglebie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko Biala maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Zaglebie Sosnowiec, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Podbeskidzie Bielsko Biala takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 52 puanlı Zaglebie Sosnowiec 2. sırada bulunuyor, Podbeskidzie Bielsko Biala 40 puana sahip ve 11. sırada. Zaglebie Sosnowiec, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Podbeskidzie Bielsko Biala, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Zaglebie Sosnowiec kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Podbeskidzie Bielsko Biala kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zaglebie Sosnowiec son hafta oynanan 1860 München maçında 1-0 yenildi.

Podbeskidzie Bielsko Biala, Ruch Chorzow karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Zaglebie Sosnowiec, 25 gol attı ve 14 gol yedi.

Podbeskidzie Bielsko Biala ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Podbeskidzie Bielsko Biala, 16 gol atarken 23 gol yedi.