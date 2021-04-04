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104 amiral bildirisi için muhalefetten açıklamalar

104 emekli amiral, Montrö polemiğine ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Bildiriye, hükümetten çok sert tepki gelirken, muhalefetten farklı görüşler ortaya atıldı

104 amiral bildirisi için muhalefetten açıklamalar
104 amiral bildirisi için muhalefetten açıklamalar
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HABERTURK.COM

104 emekli amiralin açıkladığı bildiriye ilişkin muhalefetten de farklı açıklamalar geldi.

DAVUTOĞLU: KÖTÜ NİYETLİ, SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 104 emekli amiralin bildirisi hakkında, "Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

YENEROĞLU: ESKİ ALIŞKANLIKLARINIZI BIRAKIN

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da, "Sayın 103 emekli Amiral; Düşünce ve ifade özgürlüğünüze saygı duyuyorum. Ancak siyaset yapacaksanız sorumlu siyasetin dilini kullanın. Eski alışkanlıklarınızı bırakın. Bu ülkede hiç kimse sizin emir eriniz değildir. Ve siz de artık başkalarının emir erliğine soyunmayı bırakın. Montrö Anlaşması elbette ülkemizin ulusal güvenlik meselesidir. Açıklama bununla yetinmemektedir. Eski unvanların üstünlük ve ideolojik bekçilik hissiyatı ile ele alınmış siyasi meydan okuma iktidara er hizmetidir; tarz teknik bilginin de demokratik duruşun da çok ötesindedir. Elbette emekli askerler fikir beyan edebilirler. Elbette bu açıklamanın ceza yargılaması konusu yapılması abesle iştigaldir. Metinde suç teşkil eden bir ifade yoktur. Bu farklı, tehlikeli bir tırmanışa hizmet eden siyasi meydan okumayı demokratik bilince aykırı bulmam farklıdır" dedi.

AYTUN ÇIRAY: ALTINA İMZAMI ATIYORUM

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter'daki hesabından 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" derken, kendisine yöneltilen eleştirilere "Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" yanıtını verdi.

Çıray, "Doğru veya yanlış. Bu ülkenin her evlâdı Anayasa ve hukuk içerisinde kalarak fikirlerini özgürce beyan eder" ifadesini kullanırken, "Bıktık bu darbe paranoya ve tiyatrosundan. Bu ülkenin 400 bin askeri var. 300 bin polisi. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" açıklamasını yaptı.

MUHARREM İNCE: AÇIKLAMA DOĞAL, ZAMANI YANLIŞ

CHP'den ayrılarak yeni parti hazırlığında olan Muharrem İnce ise, "AKP-FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpas davalarının mağduru olan amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları doğru değildir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya açanların, üniforma ile tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe, vesayet çıkarmaya çalışmaları da yanlıştır. Aynı kişileri Mavi Vatan konusunda alkışlarken Montrö konusunda darbeci, vesayetçi ilan etmek de FETÖ’nün devlet kurumlarını işgal etmesine nezaret eden, göz yuman, destekleyen iktidara yakışır" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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