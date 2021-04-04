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Son dakika haberi 103 emekli amiralin bildirisine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA! Son dakika: 103 emekli amiralin bildirisine soruşturma
103 emekli amiralin bildirisine soruşturma
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HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

Açıklamada şöyle denildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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