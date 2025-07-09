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        Haberler Bilgi Yaşam 1913'ün rekoru hala kırılmadı! Bu zamana kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık bakın neredeymiş!

        1913'ün rekoru hala kırılmadı! Bu zamana kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık bakın neredeymiş!

        Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha da yakıcı hale gelirken, tarihin tozlu sayfalarına kazınan sıcaklık rekorları yeniden gündemde. 58 dereceyle uzun yıllar rekor sahibi olduğu sanılan Libya'nın ölçümü geçersiz sayılınca, dünyanın en sıcak noktası tekrar Amerika'ya döndü. Peki, modern çağın en güvenilir sıcaklık ölçümleri hangi bölgelerde yapıldı? İşte tarihte kaydedilen en yüksek sıcaklıklar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:00
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        Dünya üzerinde insan yaşamını zorlayan sıcaklıklar zaman zaman rekor seviyelere ulaşabiliyor. Ölçüm cihazlarının gelişmesiyle birlikte bu rekorlar artık daha net bir şekilde kayda geçiyor. Ancak bazı tarihi veriler hâlâ tartışma konusu. İşte sıcaklığın sınır tanımadığı, Dünya'nın en kavurucu günleri…

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        DÜNYANIN EN YÜKSEK SICAKLIK REKORU NEREDE VE NE ZAMAN KIRILDI?

        Dünya üzerinde bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık, 10 Temmuz 1913 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Death Valley (Ölüm Vadisi) bölgesinde kaydedildi.

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        Furnace Creek istasyonunda ölçülen 56.7°C, hâlen Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından resmi olarak kabul edilen en yüksek sıcaklık değeridir. Ancak bu ölçüm yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, kullanılan cihazların güvenilirliğini ve çevresel koşulların kayıt için uygun olup olmadığını sorguluyor.

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        GEÇERSİZ SAYILAN REKOR: LİBYA'NIN 58 DERECESİ

        Uzun yıllar boyunca rekorun sahibi olarak gösterilen bir diğer sıcaklık ise 13 Eylül 1922’de Libya’nın El Aziziye kentinde kaydedilen 58.0°C idi. Ancak bu ölçüm, 2012 yılında WMO tarafından yapılan detaylı bir inceleme sonucu geçersiz sayıldı.

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        Nedeni ise ölçüm yapan gözlemcinin deneyimsizliği, kullanılan cihazların standart dışı olması ve çevresel etkenlerin sonucu yanıltmasıydı. Böylece 90 yıllık rekor, resmi listelerden çıkarıldı.

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        ORTADOĞU VE ASYA’DA KRİTİK SEVİYELER

        Sıcaklık rekorları sadece Amerika kıtasına özgü değil. 2016 ve 2017 yıllarında Ortadoğu ve Güney Asya’da da dikkat çekici ölçümler yapıldı.

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        Kuveyt’in Mitribah bölgesinde 54.0°C, Irak’ın Basra kentinde 53.9°C ve Pakistan’ın Turbat şehrinde 53.7°C sıcaklıklar kaydedildi. Bu değerler de son yıllarda gezegenin ısınan yüzünü gösteren önemli örnekler arasında yer alıyor.

        Kaynak: Guinnes World Records, Science

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