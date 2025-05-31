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        Haberler Yaşam 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu

        2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğaseverlerin gözdesi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:03
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        Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan ve doğal oluşumlarla dikkati çeken Faraşin Yaylası, tektonik Faraşin ve Karadağ gölleri ile doğanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor.

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        Tesis edilen huzur ortamında rotasını yaylaya çeviren doğa tutkunları ilkbaharda erimeyen kar nedeniyle hem güzel manzara eşliğinde gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.

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        Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren yaylada yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler de güzel görüntüler oluşturuyor.

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        Her adımda bambaşka bir manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, gördükleri güzel manzaraları fotoğraflıyor.

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        Doğa tutkunları Faraşin Yaylası'nın üst kısımlarında yer alan birçok endemik bitki türünün yaşadığı Çalyan Gölü kenarında dinlenme fırsatı buluyor.

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        "HERKES BU GÜZELLİKLERİ GÖRMELİ"

        Faraşin Yaylası'nın ziyaretçilerinden, Isparta'dan gelen Derya Gül Arıduru, bölgedeki güzellikleri görmeye geldiklerini belirtti.

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        Doğa ile iç içe bir gün yaşadıklarını anlatan Arıduru, "Doğa adeta cennete dönüşmüş buralarda. İki mevsim bir arada yaşanıyor. Buraya gelirken sadece doğayı görmedik, farklı farklı alanlarda insanlarımız uğraş veriyor.

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        Hayvancılık yapanlar var, doğada bitki toplayanlar var. Çalyan Gölü'ne geldiğimizde ise bambaşka bir huzura kavuştuk. Çok mutlu olduk. Herkes buraya gelmeli, bu güzellikleri görmeli" dedi.

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        "EŞSİZ BİR DOĞASI VAR"

        Elazığ'dan gelen Nisanur Durmaz da bu güzel yaylayı gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

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        Her yerin yemyeşil olduğunu, huzur verdiğini dile getiren Durmaz, şöyle konuştu:

        "Faraşin Yaylası'ndayız. Buranın görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Eşsiz bir doğası var, çok güzel. Fotoğraflardan bakıp, imreniyordum. Gelip görmek isteyenleri bekleriz."

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        #Faraşin Yaylası
        #şırnak
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