2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası doğaseverlerin rotası oldu

Her yerin yemyeşil olduğunu, huzur verdiğini dile getiren Durmaz, şöyle konuştu:

"Faraşin Yaylası'ndayız. Buranın görülmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Eşsiz bir doğası var, çok güzel. Fotoğraflardan bakıp, imreniyordum. Gelip görmek isteyenleri bekleriz."