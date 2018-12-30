Frig dönemine ait pişirilmiş topraktan yapılan yaklaşık 2 bin 700 yıllık üç oyuncak, ünik (eşi, benzeri olmayan) eser olarak Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.

AA'nın haberine göre; Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, Frig döneminden kalma eşi benzeri olmayan üç oyuncağın Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergilendiğini söyledi.

SİMAV İLÇESİNDE BULUNDU

Türktüzün, Frig oyuncaklarının Simav ilçesinde 1976 yılında vatandaşlarca bulunup müzeye teslim edildiğini belirterek şöyle konuştu: "Müzemizde sergilenen bu oyuncaklar, Kütahya'nın Simav ilçesinde bulundu. Yapılan incelemede ise bu oyuncakların Frig uygarlığına ait olduğu belirlendi. Frigler, çocuklarının oynaması için kuş figürlerinden ve pişirilmiş topraktan tekerlekli oyuncaklar yapmış. Bunlar aynı zamanda iple çekilebilen oyuncaklardan. Bölgemizde Friglere ait eserler çok fazla çıkmamış. Müzemizde sergilenen Frig dönemine ait eserler, eşi, benzeri olmayan eserlerdir. Bu oyuncaklar 2 bin 700 yıl öncesine ait nadide tarihi eserlerdendir."

"YAŞAM ALANLARI GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞTI"

Türktüzün, Friglerden kalma kaya yerleşimleri ve anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacalarının günümüze kadar ulaştığını ifade ederek, "Ovacık'taki Deliktaş ve Penteser kaleleri ile Fındık köyündeki kale, savunma amaçlı olup Deliktaş kalesinde girişten sonra koridorlardan geçerek, katlardan aşağı inilebilmekte ve odalardan birbirlerine geçilebilmektedir." dedi.

Türktüzün, Frig Vadisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillendiğini sözlerine ekledi.

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