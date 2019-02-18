Mobil ticarette teslimat yapan uygulama Getir, 'GetirYemek' seçeneği ile market ürünleri haricinde artık yemek getirmeye de başladı. Bu yıl yüzde 150 oranında büyüme hedefleyen Getir, cirosunu da 2 kat artırmayı planlıyor.

GetirYemek'te siparişlerin birleştirilmediği ve her bir siparişin ayrı teslimatta kullanıcısına ulaştırıldığı belirtildi.

Sipariş durumunun canlı olarak takip edilebildiği uygulamada kullanıcıların, harita üzerinden siparişlerinin kendisine ne zaman ulaşacağını da anlık olarak izleyebildikleri açıklandı.

500 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİ

7 Şubat'ta hayata geçen GetirYemek'e 1000'in üzerinde restoran iş ortağı olmuş durumda. 2000 kişilik ekibiyle hizmet veren şirketin, yeni girişimiyle 500'ün üzerinde kişiye de istihdam sağladığı kaydedildi.

Getir Kurucusu Nazım Salur, "Kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vererek hızımızı yemek alanında da göstermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda İstanbulluları 7/24 sıcak yemek ile buluşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.

2018'DEKİ CİRO 2.6 KAT ARTTI

Salur, 2018 yılında 5 milyon sipariş ile geçen yıla göre 2.6 kat büyürken, cirolarını da 300 milyon TL'ye yükselttiklerinin bilgisini paylaştı. 700'ü aşkın motosiklet ve 250 adet araç filosu ile İstanbul nüfusunun yüzde 95'inin hizmet alanına aldıklarını söyleyen Nazım Salur, bayilik anlaşmalarıyla da istihdam oranını ikiye katladıklarını anlattı.

EN ÇOK NELER GETİRDİ?

Getir kullanıcılarının gece 00.00 ve sabah 06.00 arasında en çok su, ekmek, maden suyu, gazlı içecek ve gofret siparişi verdiklerini belirtildi.

Getir kullanıcılarının bu güne kadar en çok sipariş ettikleri ürünün ise, 28 milyon litreyle su olduğu bildirildi.