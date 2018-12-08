Çin'in Sanya kentinde düzenlenen Miss World birincisi belli oldu. Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon, Miss World 2018'de birinci seçildi. Peki, Vanessa Ponce kimdir? İşte, haberin detayları...

VANESSA PONCE DE LEON KİMDİR?

Vanessa Ponce de Leon 7 Mart 1992 doğumludur. Miss World 2018'i taçlandıran bir Meksikalı model ve güzellik kraliçesidir. Vanessa Ponce de Leon, Miss World birinciliğini taçlandıran ilk Meksikalıdır..

Hayatı ve Kariyeri

Vanessa Ponce, Meksika'nın Guanajuato şehrinde doğdu ve başkent Mexico City şehrinde büyüdü.

Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün konuşmacısı olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor. Meksika'da gönüllü hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin yönetim kurulunda da yer alan Leon'un sloganı ise "hepimizin birbirine ihtiyacı var"

Vanessa Ponce, Mexico's Next Top Model'inde yarışmacı olarak katıldı ve yarışmayı kazandı. Ponce, 5 Mayıs 2018'de Miss World Mexico 2018'de 32 adayın ulusal unvan için yarıştığı Salón Imperial de Villa Toscana, Sonora'da taçlandırıldı. Güzellik taçını kazandı ve 2017 Meksika güzeli Andrea Meza tarafından taçlandırıldı. Daha sonra Manushi Chhillar'ın ardından Miss World 2018'de Meksika'yı temsil etmeye hak kazandı.

Miss World 2018 yarışmasında boy gösteren Meksikalı güzel Vanessa Ponce, birinciliği kazanarak 2018 Dünya Güzeli seçildi.

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