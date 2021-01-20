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2020/1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi al! Bekçilik sınav giriş yerleri

2020/1.Dönem çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için geri sayım başladı! Milyonlarca adayın başvurduğu bekçilik sınavı bugün gerçekleşiyor! Başvuran adayların yakından takip ettiği bekçilik sınavı için sınav giriş belgeleri 7 Ocak 2021 tarihinden beri e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Bekçilik sınavına girecek olan adaylar sınav saatini araştırıyor. 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta? 2021 Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi al!

2020/1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi al! Bekçilik sınav giriş yerleri

2020/1. Dönem Bekçilik sınavı bugün gerçekleşiyor! Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet siteleri üzerinden duyurusu yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav tarihi geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Sınava girecek olan adaylar bekçilik sınavı saatini merak ediyor. 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi al!

BEKÇİLİK SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilir.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAVI SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecektir.

SINAVA GELİRKEN YANINIZDA GETİREBİLECEĞİNİZ EŞYALAR

Bugün gerçekleşecek 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nda sınav salonuna sokulması yasak olan eşyalar ilgili kurumlar tarafından duyuruldu. Sınava katılacak olan adaylar sınav salonuna sadece etiketi çıkarılmış şeffaf su şişesi, siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş ile girebilecekler.

Onun dışında hiçbir eşya sınav salonuna alınmayacak. Ancak hasta veya engelli adayların kullanmak zorunda olduğu cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı gibi) bu yasağın dışında tutuluyor.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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