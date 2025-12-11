2026 Resmi tatiller takvimi: 2026 Resmi tatilleri hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Resmi tatiller; ulusal bayramlar, dini bayramlar ve özel kutlama günleri gibi önemli tarihi/kültürel olaylara göre belirleniyor. 2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu. İşte, 2026 resmi tatil tarihleri

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

2026 yılı Türkiye’deki resmi tatiller (ulusal ve dini bayramlar dahil) toplamda yaklaşık 14,5 gün olarak planlanmıştır.

RESMİ TATİL TAKVİMİ NEDİR?

Resmi tatil takvimi, bir ülkede kanunla belirlenmiş resmi tatil günlerinin yıllık olarak listelendiği takvimdir. Bu takvimde yer alan günler kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok işletme için tatil günü olarak kabul edilir; yani bu günlerde çalışan kişiler izinli olur veya o gün çalışılmaz. Resmi tatiller; ulusal bayramlar, dini bayramlar ve özel kutlama günleri gibi önemli tarihi/kültürel olaylara göre belirlenir.