29 milyar dolarlık dev satın almaya onay

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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in CEO'su olduğu finans şirketi Square hissedarları Avustralyalı ödeme şirketi Afterpay'in 29 milyar dolar karşılığında satın alınmasını onayladı. Satın alma, Avustralya tarihinin en büyük satın alması olacak

Afterpay'den yapılan açıklamada satın almanın gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Ağustos ayındaki anlaşma kapsamında hisse başına fiyat 126.21 Avustralya doları olarak duyurulmuştu.

BNPL olarak ifade edilen 'şimdi al sonra öde' pazarı pandemideki online alışveriş furyasında patlama yaşamıştı. Mastercard, Visa, PayPal gibi pek çok şirketin satın alma fırsatlarını takip ettiği belirtilmişti.

Avustralya merkezli Afterpay'in 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Square'in piyasa değeri ise 100 milyar doların üzerinde