Bloomberg'e göre Apple, eylül ayında 3 yeni iPhone modelini duyuracak. Bunlardan ilki, bugüne kadar ki en büyük iPhone olacak olan 6,5 inçlik model. Diğeri uygun fiyatlı bir opsiyon olarak konumlandırılacak olan 6,1 inç; sonuncu ise iPhone X'un güncellenmiş bir versiyonu olan 5,8 inçlik model olacak.

Lansmanı eylül ayı başında gerçekleşeceği tahmin edilen yeni modellerin tamamında, parmak izi okuyucu yerine yüzümüzle kilidi açmamızı sağlayan Face ID teknolojisinin yer alacağı söyleniyor. Ayrıca klasik iPhone renklerine ek olarak farklı renk seçenekleri de yeni iPhone'larla birlikte gelecek.

Yeni iPad'ler de yolda

11 inçlik ve 12,9 inçlik iki yeni iPad de bu sonbaharda kullanıcılarla buluşacak. Bu ürünler de yeni iPhone'lar gibi Face ID ile donatılacak.

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