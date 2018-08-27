Bir takım bilgi sızıntılarına rağmen Google'ın büyük bir gizlilik içerisinde geliştirdiği Pixel 3 XL, henüz resmen tanıtılmadan Rusya kara borsasında satışa çıktı! Kimliği tespit edilemeyen korsanlar, Google Pixel 3 XL'ı 2000 dolardan (12.250 TL) satışa sundu.

Cihazın 64 GB'lık bir modelini piyasaya süren hırsızların, kaç adet Pixel 3 XL çaldıkları ve cihazları nasıl ele geçirdikleri bilinmiyor. Verilen ilanlarda telefonların Google üzerinden uzaktan devre dışı bırakılamayacağının da altı çiziliyor. Ancak Google'ın çalınan cihazları tespit etmesi çok zor olmayacaktır. Zira üretim bandındaki tüm Pixel 3 XL'ların IMEI numaralarına sahip olan Google, eksik telefonların IMEI'lerini kolayca tespit edip, cihazları uzaktan kullanım dışı hale getirebilir.

Google Pixel 3 XL'ın görüntüleri de ortaya çıktı

YouTube'daki DIGI kanalı tarafından paylaşılan videoda, Google Pixel 3 XL'ın kutu açılış ekrana geliyor. Cihazın tasarımını detaylı bir şekilde oraya çıkaran video, ürünün ekranında çentik kullanıldığını da gözler önüne serdi. Google Pixel 3 XL'ın yeni iPhone'lardan önce tanıtılıp piyasaya resmen sürülmesi bekleniyor.

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