Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3 katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kedisinin içeride olduğunu söyleyen kadın sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alevlerin içinde kalan “Çiko” isimli kediyi sağ olarak kurtardı. Uzun süre kedisi için gözyaşlarına boğulan sahibi kurtarıldığını görünce çok sevindi.



Yangın kısa sürede söndürürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.