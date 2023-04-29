Mimarlık okuyan öğrencilerin gelip bu köydeki evleri görmelerini istedik. Ne kadar sağlıklı evler olduğunu söyledik. Divriği ilçesi zor arazi şartları olan bir bölge. Çok önemli kanyonları var. Bazı yerlere ulaşmak bir hayli zor. Bu köy de onlardan biri" diye konuştu.